Жители Удмуртии на 17% реже стали болеть пневмонией в 2023 году

В Удмуртии за 10 месяцев 2023 года выявили 4,16 тыс. случаев заболевания пневмонией, что почти на 17% меньше прошлогоднего показателя. Как сообщает минздрав региона, за последние два года заболеваемость снизилась более чем на 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам главного внештатного пульмонолога министерства здравоохранения Удмуртии Оксаны Стародубцевой, тенденция объясняется более легким течением коронавирусной инфекции. «В целом, при воспалении легких вирусная инфекция является проводником для бактериальной. Заболевание очень коварное — вирусно-бактериальная пневмония может привести к серьезной дыхательной недостаточности, вплоть до госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии»,— рассказала госпожа Стародубцева.

Всего в Удмуртии на наблюдении с заболеваниями органов дыхания состоят более 28,5 тыс. человек. Из них почти половина страдают от бронхиальной астмы.