Суд отказал Росприроднадзору во взыскании 263 млн рублей с ЧМК

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК; входит в группу «Мечел») избежало взыскания почти 263 млн руб. за загрязнение реки Миасс. Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по иску Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, удовлетворив требования частично. С ответчика взыскана только сумма госпошлины в доход федерального бюджета, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство направило заявление к ЧМК в мае. Уральское управление Росприроднадзора просило суд взыскать с предприятия ущерб — почти 263 млн руб., причиненный реке Миасс в результате сброса сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Стоки ЧМК сливал с Баландинского, Каштакского и Першинского выпусков с июня 2013 года по февраль 2016-го, а также с 12 по 19 мая 2016 года.

Резолютивная часть решения суда была объявлена 7 ноября. Суд признал незаконными действия ЧМК по сбросу опасных стоков в реку Миасса. «В удовлетворении остальной части исковых требований отказать»,— сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле 2022 года Металлургический районный суд Челябинска приговорил трех сотрудников ЧМК к условным срокам по делу о загрязнении реки Миасс промышленными стоками. Начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности, его заместитель и главный инженер были признаны виновными по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения химических веществ, повлекшее загрязнение окружающей среды). В июле нынешнего года Челябинский областной суд отменил приговор и прекратил уголовное дело в связи с назначением фигурантам судебного штрафа.

Юлия Гарипова, Челябинск