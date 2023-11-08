Получение оплодотворенной икры форели в Сочи нарастят до 60 млн штук в год

В Сочи на племенном форелеводческом заводе «Адлер» строят новый инкубационный цех. Здесь также завершается обустройство осетрового нерестового цеха и садковой линии, идет модернизация водоподготовки и установка системы подачи кислорода на производственных участках. Все это позволит предприятию нарастить получение оплодотворенной икры в два раза – до 60 млн штук в год, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава курорта Алексей Копайгородский во время визита на предприятие отметил, что форелевое хозяйство является визитной карточкой Сочи. Завод не только занимается производством, но и является крупнейшим объектом туристического показа. Кроме того, предприятие каждый год выпускает десятки тысяч мальков краснокнижного черноморского лосося, помогая восстановлению его популяции.

Оплодотворенную икру с завода «Адлер» поставляют рыбоводным предприятиям 30 регионов РФ. Благодаря модернизации производства будет также увеличена до 45 тонн в год реализация посадочного материала. Вырастет также до 1 тыс. тонн в год объем товарной рыбы, до 269 тонн в год – переработка рыбной продукции.

Вячеслав Рыжков

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