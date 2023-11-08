Петербургский производитель гайковертов для АЭС сменил владельца

Владелец Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Даниленко выкупил 49% акций АО «Норма-Энергоатом», производителя оборудования для АЭС. Таким образом, компания полностью перешла во владение Михаила Даниленко, который в сентябре 2022 года купил остальные 51% акций, сообщает «Деловой Петербург».

«В дальнейшем контрактодержателем данного направления бизнеса будет КМЗ, а "Норма-Энергоатом" останется обладателем конструкторской документации, патентов и лицензий Ростехнадзора, Минпромторга и ФСБ, позволяющих полноценно работать в сфере ядерной энергетики, в том числе в тех ее областях, которые составляют государственную тайну»,— прокомментировал сделку господин Даниленко.

Издание отмечает, что «Норма-Энергоатом» — единственная в России компания, которая обладает патентами и конструкторской документацией на механизмы для уплотнения корпусов ядерных реакторов, установленных на возведенных в России и за рубежом «Росатомом» АЭС. В профессиональной среде такие механизмы называют гайковертами.

Сделка была закрыта 3 ноября, стоимость акций не разглашается. Сумму инвестиций в работу предприятия Михаил Даниленко оценил в 300 млн руб. На настоящий момент у «Нормы-Энергоатом» заключены контракты на 600 млн руб.

Ранее КМЗ заключила контракты с Российским экспортным центром и Минпромторгом на разработку и изготовление гайковертов, которые могли бы заместить продукцию немецкой Siempelkamp. Сейчас примерно на половине российских АЭС установлено ее оборудование. Стоимость гайковертов, которые планируется экспортировать на атомные электростанции в Турции, в Куданкуламе (Индия) и в Бушере (Иран), оценивают в 2,4 млрд руб. Контракты должны быть выполнены в ближайшие четыре года.

Также у КМЗ заключено соглашение с «Комбинатом “Электрохимприбор”», входящим в «Росатом», на поставку гайковертов для АЭС, построенных «Атомстройэкспортом» за рубежом. По предварительной оценке, сумма контрактов для дочки «Росатома», составит 10 млрд руб. на ближайшие 10 лет.

Производственная площадка, которую Михаил Даниленко приобрел в составе АО, находится на Коломяжском проспекте в Петербурге. Она занимает около 2 га территории, площадь цеха — 3 тыс. кв. м. В нем разрабатывают механизмы для уплотнения корпусов ядерных реакторов, циркуляционных насосов систем охлаждения и парогенераторов атомных электростанций. За 16 лет компания изготовила 10 таких механизмов для российских, белорусских и индийских АЭС.

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