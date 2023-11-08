В Первоуральске автомобиль въехал в магазин «Кировский»

В Первоуральска автомобиль врезался в здание, где располагается магазин «Кировский». Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел около 14:00 на ул. Ленина,8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительной информации, за рулем Volkswagen Touareg была 65-летняя женщина. В ГИБДД считают, что она не обеспечила постоянный контроль за движением, из-за чего и въехала в магазин. В результате повреждено четыре стеклопкета.

Известно, что стаж вождения женщины составляет 13 лет, В момент инцидента она была трезва и пристегнута ремнем безопасности.

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