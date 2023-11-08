Новым куратором общественной безопасности Перми стал бывший полицейский

Замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Мельчаков назначен новым руководителем городского департамента общественной безопасности Перми. Как уточняет пресс-служба мэрии, к своим обязанностям господин Мельчаков приступил 8 ноября.

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Сергей Мельчаков окончил юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С начала трудовой деятельности служил в органах внутренних дел Российской Федерации в сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.

Глава Перми Эдуард Соснин в качестве основных задач новому куратору общественной безопасности обозначил поддержание постоянной готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз, взаимодействие с силовыми и контрольно-надзорными органами, в том числе с военкоматами и пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, а также содействие в реализации антинаркотической политики и участие в профилактике экстремизма и терроризма.

Напомним, прежний глава ДОБ Перми Алексей Туров, в прошлом начальник городской полиции, недавно был назначен замглавы Перми по вопросам общественной безопасности.