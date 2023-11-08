Суд привлек церковь «Новый завет» к спору между мэрией Перми и пермскими пятидесятниками

Арбитражный суд Пермского края привлек церковь «Новый завет» третьим лицом к спору между департаментом земельных отношений мэрии Перми и Централизованной религиозной организацией «Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников». Это решение было принято на сегодняшнем судебном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В состоянии спора пятидесятники и департамент земельных отношений администрации Перми находятся с июля прошлого года. Структура мэрии требует взыскать с евангелистов более 10,617 млн руб. в качестве неосновательного обогащения и 1,269 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. По версии муниципалитета, епархиальное управление задолжало за использование земельного участка под ДК им. Ленина и прилегающей территории. Ответчики с иском не согласны и полагают, что ничего не должны, поскольку стороны не заключили договор аренды. Кроме того, епархиальное управление настаивает, что является религиозной организацией, поэтому плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой стоимости. В свою очередь, представители мэрии утверждают, что ДК им. Ленина фактически используется в коммерческих целях.

Церковь «Новый завет» является учредителем ООО «КДЦ Мотовилиха». По версии мэрии, последняя организация фактически распоряжается зданием ДК. Представители ответчика заявляют, что «Новый завет» не связан с Пермским епархиальным управлением пятидесятников, а является частью Российской церкви христиан веры евангельской. Последняя религиозная организация также была привлечена судом к участию в деле. Следующее судебное заседание запланировано на 6 декабря.