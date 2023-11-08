Главный ледовый городок в Челябинске подорожал в полтора раза

Управление культуры Челябинска объявило аукцион на создание новогоднего ледового городка на площади Революции. Начальная цена контракта составляет 15 млн руб. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок.

По сравнению с прошлым годом стоимость объекта выросла в полтора раза. В 2022 году цена контракта была 10 млн руб. В этом году ледовый городок на площади Революции будет посвящен творчеству уральского Павла Бажова. Согласно техническому заданию, подрядчик должен установить шесть горок, соорудить три ледяных лабиринта «Великий полоз», «Серебряное копытце» и «Цветочная поляна», три горки-ловушки, а также полтора десятка скульптурных композиций. Среди последних будут «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», «Старатели», «Малахитовая шкатулка», традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ года – дракон.

Строительство городка должно завершиться 22 декабря. Контракт предусматривает техническое обслуживание и демонтаж городка до 28 февраля 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 ноября. Итоги определения поставщика подведут 17 ноября.

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