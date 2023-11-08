Лишь каждый второй россиянин считает себя профессионалом своего дела

Почти каждый второй россиянин (48%) оценивает свой профессиональный уровень на пять баллов из пяти, показал опрос сервисов по поиску работы и персонала «Работа.ру» и автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор». Остальные оказались скромнее. Среди тех, кто поставил себе 1 или 2 балла, главным аргументом стала нехватка опыта и небольшой стаж в профессии. Оценившие себя на 3 балла и выше на первое место также ставят свой профессиональный стаж. Многие отметили, что с ними консультируются коллеги, их хвалит начальство и клиенты, они постоянно обучаются и реализовали много проектов.

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Примечательно, что представители разных сфер оценивают свои навыки и профессионализм по-разному. К примеру, средний балл IT-специалистов — 3,94, у а специалистов в сфере медицины — 4,48.