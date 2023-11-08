«Россети Тюмень» направили более 2 млн рублей на повышение надежности электроснабжения двух югорских месторождений

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «КНС-27» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающий центр мощностью 50 МВА обеспечивает электроэнергией Ингинское нефтяное месторождение и Талинский участок Красноленинского центра добычи углеводородов. Стоимость работ составила более 2 млн рублей.



«Россети Тюмень» выполнили текущий и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования подстанции. Энергетики заменили 6 выработавших свой эксплуатационный ресурс разрядников на современные ограничители перенапряжения. Кроме того, специалисты провели техобслуживание 7 выключателей 35 кВ. Работы на электроустановке завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Ремонт подстанции «КНС-27» состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Своевременное проведение технических мероприятий позволит продлить эксплуатационный ресурс оборудования и повысить надежность электроснабжения объектов двух нефтяных компаний – «Няганьнефть» и «Инга».

АО «Россети Тюмень»