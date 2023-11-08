Внешнеторговый оборот Удмуртии с Китаем вырос на 76% с начала года

По итогу шести месяцев 2023 года внешнеторговый оборот Удмуртии с Китаем увеличился на 76%. Об этом рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов на заседании совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы», который состоялся в городе Наньчан провинции Цзянси (КНР). Представители бизнеса региона заинтересованы в сотрудничестве в сфере производства пищевой продукции, металлургии, изделий лесопереработки и электроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева на фото председатель правительства региона Ярослав Семенов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Слева на фото председатель правительства региона Ярослав Семенов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В ходе встречи состоялось обсуждение дальнейшего развития межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Всего по данным министерства юстиции России между субъектами страны и провинциями Китая действует 114 межрегиональных соглашений о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, из числа которых 52 заключены между регионами ПФО.

Как отметил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, страны «уверенно идут к обозначенной задаче» в $200 млрд двустороннего товарооборота. По итогам 2023 года товарооборот между странами демонстрирует положительную динамику. «При этом рост по регионам Приволжского федерального округа превышает общероссийский показатель. В текущем году товарооборот увеличился на 58%, доля Китая возросла в общем объеме в пределах ПФО почти в два раза — с 13% до 22%»,— рассказал господин Комаров.