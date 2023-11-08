В Нижнем Тагиле мужчину арестовали за тонировку автомобиля

В Нижнем Тагиле мужчину арестовали за тонировку боковых окон и ветровое стекла автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Правонарушение было выявлено еще 11 октября. Тогда сотрудники ГИБДД выяснили, что светопропускаемость тонировки на автомобиле Lada составила 21% при допустимых 70%.

Несмотря на то, что мужчина был обязан убрать покрытие со стекол, он этого не сделал. 29 октября его снова заметили за рулем затонированного автомобиля. За повторное нарушение закона в отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Ленинского районного суда Нижнего Тагила назначил уральцу 14 суток ареста.

Мужчина с решением не согласился, обжаловав его в Свердловском облсуде. Он заявил, что считает арест чрезмерно суровым наказанием, попросив назначить ему штраф. Однако суд оставил решение об аресте в силе.

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