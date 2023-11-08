В Саратовской области Генпрокурор поменял местами прокуроров двух районов

Приказом Генерального прокурора РФ Игоря Краснова в двух районах Саратовской области назначили новых прокуроров, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратуру Ивантеевского района возглавила 37-летняя Татьяна Бадаева. В надзорном ведомстве советник юстиции служит с 2011 года. До этого была помощником прокурора в Пугачевском районе, с февраля 2021-го возглавляла ведомство в Перелюбском. Прокурор награждена знаком отличия «За верность закону» III степени.

Прокурором Перелюбского района стал с 2013 года работавший главой Ивантеевской прокуратуры 42-летний старший советник юстиции Денис Кочетков. В ведомстве он служит с 2003 года, до этого был помощником аткарского прокурора, заместителем лысогорского. Дениса Кочеткова поощряли Генеральный и региональный прокуроры.

Дарья Васенина

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