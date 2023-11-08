Осужденный городской чиновник уволился из мэрии, не дожидаясь вступления приговора в силу

Как стало известно «Ъ-Прикамье», первый заместитель главы Дзержинского района Перми Николай Ракинцев, осужденный за превышение должностных полномочий, уволился из районной управы. Согласно данным сайта администрации, обязанности замглавы исполняет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Алла Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru

В пресс-службе администрации города подтвердили факт увольнения чиновника. «Николай Ракинцев уволился в связи с завершением срока контракта и достижением пенсионного возраста»,— пояснили в пресс-службе.

В сентябре господин Ракинцев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), и приговорен к четырехлетнему запрету на занятие должностей государственной и муниципальной службы. В декабре прошлого года он был задержан сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю после обысков в администрации Дзержинского района. По версии следствия, весной прошлого года первый замглавы Дзержинского района дал подчиненным незаконное указание исключить из муниципальной программы формирования современной городской среды заявку на получение субсидий на благоустройство двора дома по ул. Подлесной, 17. Это было сделано, поскольку господину Ракинцеву не понравился подрядчик, которого выбрали жильцы для выполнения работ. Сам Николай Ракинцев вины не признал. По его версии, подрядчик, которого хотели привлечь для выполнения работ, завысил смету расходов.

Отметим, что экс-чиновник покинул муниципальную службу с еще не вступившим в силу приговором — жалоба господина Ракинцева пока не рассматривалась Пермским краевым судом. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Ъ-Прикамье», что новое руководство дало понять Николаю Ракинцеву, что, вне зависимости от решения суда, оно не рассчитывает на него в будущем. По его данным, чиновник оставался на работе, поскольку чувствовал поддержку прежнего главы Перми Алексея Демкина.