В Саратове водитель выгнал ребенка из маршрутки

Прокуратура Заводского района Саратова ведет проверку по публикации в СМИ о выгнавшем несовершеннолетнего из маршрутки водителе, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что инцидент произошел в микроавтобусе, следовавшем по маршруту № 16 «Пос. Калашниково — пос. Заплатиновка», перевозки осуществляет ООО «Ершовтрансавто».

Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают личности водителя и родителей пострадавшего. По результатам проверки обещают оценить действия водителя и, при наличии оснований, отреагировать.

Дарья Васенина

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