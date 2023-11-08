Высокий кредитный рейтинг Краснодара подтверждают третий год подряд

Кредитный рейтинг Краснодара сохранился на уровне ruA+. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивает город с такими показателями уже третий год подряд, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Отмечается, что ruA+ является самым высоким рейтингом среди городов страны (не считая городов федерального значения). Город сохранил положительную динамику и высочайший уровень кредитоспособности благодаря низкой долговой нагрузке, минимальными рисками рефинансирования и низкими расходами на обслуживание долга в результате преобладания в его структуре бюджетных кредитов, объяснила начальник управления экономики города Елена Васильченко.

На долю Краснодара, по данным агентства, приходится 40% валового регионального продукта Кубани. В городе расположена треть от всех промышленных предприятий края, оборот розничной торговли — около 40% от всего в регионе. В структуре базовых отраслей торговля занимает долю 57,9%, промышленность — 20,7%.

Вячеслав Рыжков

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