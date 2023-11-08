Из Новороссийска в Африку направили 25 тысяч тонн пшеницы

Из морпорта Новороссийска направили в Африку 25 тыс. тонн пшеницы. Как сообщает пресс-служба ФТС, груз предназначается для одной из стран в качестве гумпомощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФТС России Фото: ФТС России

«Таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и выпустили товар»,— подчеркнули в ФТС.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство, судно уже отправилось. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о планах поставить странам Африки от 25 до 50 тыс. тонн зерна.

Татьяна Ручкина

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