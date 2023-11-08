Из Новороссийска в Африку направили 25 тысяч тонн пшеницы
Из морпорта Новороссийска направили в Африку 25 тыс. тонн пшеницы. Как сообщает пресс-служба ФТС, груз предназначается для одной из стран в качестве гумпомощи.
Фото: ФТС России
«Таможенники в приоритетном порядке провели необходимые операции и выпустили товар»,— подчеркнули в ФТС.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство, судно уже отправилось. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о планах поставить странам Африки от 25 до 50 тыс. тонн зерна.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram