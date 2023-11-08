Профицит бюджета Нижегородской области за 10 месяцев составил 24,2 млрд рублей

Доходы бюджета Нижегородской области на 2023 год на начало ноября составили 274,5 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы — 222,6 млрд руб. Об этом сообщает областное министерство финансов.

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По данным минфина, расходы областного бюджета исполнены в объеме 250,3 млрд руб. Профицит бюджета по итогам января-октября составил 24,2 млрд руб.

При этом в министерстве уточнили, что до конца декабря ситуация изменится и по итогам года бюджет будет исполнен с дефицитом. Его точная сумма пока не известна.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце октября законодательное собрание Нижегородской области утвердило очередные изменения в областной бюджет на 2023 год. По прогнозу, доходы областного бюджета к концу декабря составят 290,34 млрд руб., расходы — 335,08 млрд руб., дефицит — 44,7 млрд руб. В ноябре и декабре в областной бюджет могут быт внесены дополнительные корректировки.

Андрей Репин