Челябинское УФАС уличило медицинскую компанию в недостоверной рекламе

В Челябинске сотрудники антимонопольной службы обнаружили признаки недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Медассист». Компания, которая занимается оптовой продажей фармацевтической продукцией, разместила на сайте недостоверную информацию о периоде своей работы, сообщает управление ФАС России по региону.

На официальном сайте ООО «Медассист» размещена информация: «…за 20 лет работы мы завоевали доверие…». Но сведения, подтверждающая этот факт, отсутствуют. Челябинское УФАС установило, что компания была зарегистрирована в марте 2012 года, таким образом, период ее работы составляет 11 лет.

Челябинское УФАС выдало компании предупреждение о необходимости удалить недостоверную информацию либо заменить ее на подтвержденную документально. Требование необходимо исполнить в срок до 30 ноября. В случае неисполнения предупреждения в отношении «Медассист» будет возбуждено антимонопольное дело.

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