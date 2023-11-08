В Башкирии нашли тело подростка, которого искали около полугода

Пропавший в конце мая 17-летний житель села Новобелокатай Белокатайского района найден мертвым, сообщили в группе добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» во «ВКонтакте». Как пояснила «Ъ-Уфа» руководитель организации Олеся Пышкина, поиски подростка не прекращались до конца октября.

По информации источника, близкого к следствию, тело подростка нашли глубоко в лесу возле села Юлдашево Белокатайского района. Рядом с телом лежал его рюкзак. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В начале июня Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По информации СМИ, подросток учился на сварщика в филиале Дуванского многопрофильного колледжа в Новобелокатае. В день пропажи он ушел сдавать экзамен по математике, но в колледже не появился.

Венера Хисамова

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