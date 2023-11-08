В Сочи ввели систему оценки работы муниципальных служащих

Работу муниципальных служащих в Сочи будут оценивать по KPI (ключевые показатели эффективности). Работа находится на контроле главы города Алексея Копайгородского, сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Отмечается, что новая система оценки будет мотивировать чиновников повышать эффективность работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Оценивать работу служащих будут на основе 15 параметров: бюджетная эффективность, своевременность ввода социальных объектов, качество предоставления муниципальных услуг и ответов по обращениям граждан и других. Ранее систему протестировали, и она показала эффективность, заявила первый замглавы города Светлана Калинина.

«Благодаря организованному мониторингу и контролю, за прошедшие пять месяцев удалось повысить средний показатель эффективности работы на 13 процентных пунктов»,— отметила вице-мэр.

Особое внимание при оценке работы чиновников уделят обращениям граждан. На данный момент, по словам госпожи Калининой, показатель своевременных ответов на обращения граждан и организаций в мэрию превышает 90%.

В пресс-службе также сообщили, что благодаря работе по системе KPI к 13 сентября этого года своевременно открылось более 40 объектов социальной инфраструктуры. Еще 27 объектов открыли к 4 ноября.

Вячеслав Рыжков

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