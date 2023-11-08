Доля Китая в товарообороте Приволжского округа увеличилась почти вдвое

Товарооборот Китая и регионов Приволжского федерального округа в 2023 году увеличился на 58%, доля КНР в общем объеме торговли с ПФО выросла с 13% до 22%. Об этом сообщила пресс-служба полпреда Игоря Комарова по итогам совета по сотрудничеству в провинции Цзянси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В денежном выражении товарооборот регионов ПФО и китайскими провинциями в районах верхнего и среднего течения реки Янцзы за восемь месяцев составил $12,5 млрд, подсчитал заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин. В целом двусторонний оборот России и Китая за десять месяцев увеличился на 27,7%, до $196,4 млрд.

Игорь Комаров добавил, что страны заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов, двусторонний товарооборот показывает положительную динамику. Перед регионами стоит задача довести показатель до $200 млрд.

Также в рамках совета правительство Нижегородской области заключило два соглашения с провинциями КНР о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Владимир Зубарев