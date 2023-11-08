Миасский завод AMT N.V. планирует увеличить производство грузовиков до 1800 в год

ООО «AMT N.V.» (Миасс, бывший завод «Ивеко-АМТ») намерен увеличить выпуск грузовиков, собираемых из китайских комплектующих, до 1200 машин в 2024 году и до 1800 — в 2025-м. Производство запустили в этом году и уже собрали более 630 автомобилей к концу октября. Об этом сообщают в пресс-службе министерства промышленности Челябинской области.

Предприятие сотрудничает с китайской компанией Hongyan, собственные производственные мощности которой находятся в Северной экономической зоне КНР, в провинции Чунцин. Ранее миасский завод выпускал грузовые автомобили итальянской марки Iveco, но в феврале прошлого года поставки прекратились.

«После этого мы, рассмотрев несколько очень перспективных вариантов, определились с новыми партнерами. Для сохранения преемственности производства был выбран завод Hongyan, выпускающий схожий модельный ряд грузовых автомобилей»,— рассказал генеральный директор AMT N.V. Владимир Новик.

Китайский партнер поставляет в Миасс комплектующие, из которых на заводе производят полноприводные большегрузные автомобили для нефтегазового сектора, лесной, строительной и добывающей отраслей промышленности. Также в ближайшей перспективе предприятие планирует начать выпускать неполноприводную технику для магистральных перевозок и городского хозяйства.

«Завод не перепродает китайские машины и даже не занимается их сборкой, а под требования заказчиков создает из китайских комплектующих, потому что в России таких пока просто нет, новые мощные отечественные грузовики, аналогов которым не делают ни “КамАЗ”, ни АЗ “Урал”, — комментирует министр промышленности региона Павел Рыжий. — Нашу задачу я вижу в том, чтобы вовлечь это предприятие в комплексную программу поддержки производителей региона».

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