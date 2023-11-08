В Татарстане за квартал выявили 45 поддельных денежных купюр

За третий квартал этого года в Татарстане выявили 45 поддельных денежных купюр, что на девять штук больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Отделение – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Большая часть обнаруженных поддельных купюр — это пятитысячные банкноты (36 единиц). Кроме того, специалисты выявили шесть штук тысячерублевых и три штуки двухтысячерублевых денежных знаков.

Также специалисты выявили четыре поддельные купюры иностранных государств: это одна банкнота номиналом €50 и три — номиналом €500.

"Ъ-Казань"