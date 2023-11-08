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обновлено 12:42

Проект «РОСштраф» собрал деньги для оплаты штрафа, назначенного бывшему депутату заксобрания

Оппозиционный политик Константин Окунев готов полностью заплатить назначенный ему 250-тысячный штраф. Большую часть суммы — 237 тыс. руб. для него собрал правозащитный проект «РОСштраф». «Коллеги из Росштрафа объявили об окончании сбора средств для уплаты 250-тысячного административного штрафа... Недостающие, счастливые 13 тыщ целковых я довнесу сегодня сам и закрою гельштат — этот 9-й по счету штраф. Надеюсь, хоть и не верю, конечно же, что последний!» — сообщил господин Окунев в своем телеграм-канале.

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Константин Окунев

Константин Окунев

Фото: соцсеть Константина Окунева

Фото: соцсеть Константина Окунева

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Константин Окунев

Фото: соцсеть Константина Окунева

Фото: соцсеть Константина Окунева

Из девяти штрафов, наложенных на Константина Окунева, три были составлены за критику Владимира Путина, два — за дискредитацию армии, остальные — за «унижение чести и достоинства» полицейских, а также за демонстрацию нацистской символики.

В прошлом Константин Окунев избирался в пермские органы власти. Господин Окунев был депутатом заксобрания Пермской области III созыва (2001–2006), а также заксобрания Пермского края I созыва (2006–2011).

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