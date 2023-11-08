Бизнес Кубани закупает энергосберегающие технологии из-за роста цен на свет

Из-за роста тарифов на электричество среди юрлиц Южного федерального округа вырос спрос на энергосберегающие технологии. Больше всего их покупают коммерческие предприятия из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, сообщают аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро».

Всего в ЮФО в третьем квартале 2023 года интерес к закупке энергосберегающих технологий вырос на 19% по сравнению с первым кварталом. На Кубани лидером продаж являются датчики движения, их покупают в 73% случаев. В топ покупок у юрлиц региона также входят солнечные электростанции (в 10% случаев), энергосберегающие лампы (в 6%) и солнечные коллекторы (в 5%).

«В начале этого года сразу в 21 российском регионе тарифы на электроэнергию для бизнеса выросли на 10-20%. Причины тому: высокий уровень инфляции и запрет на увеличение тарифов для физических лиц»,— отметил исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.

Татьяна Ручкина

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