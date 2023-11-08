В Саратовской области предупредили о фейковых призывах жертвовать на СВО

Администрация Балашовского района Саратовской области опубликовала в официальном Telegram-канале предупреждение о распространении в интернете недостоверной информации о «принуждении работников бюджетных организаций района перечислить однодневный заработок в фонд помощи участникам СВО».

Чиновники уточнили, что 1 ноября «по инициативе ветеранских общественных объединений» в Балашове прошло заседание районного организационного комитета помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

В администрации объяснили: предложение сделать сугубо добровольные пожертвования поступило от "представителей районных общественных организаций, сообщества предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, участников волонтерских движений».

Дарья Васенина

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