Губернатор призвал дончан не сообщать подробности о работе ПВО в соцсетях

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не писать о местах работы сил противовоздушной обороны и не публиковать кадры таких моментов в социальных сетях и комментариях к постам. Об этом глава области написал в своем Telegram-канале, сообщив об очередной работе военных в регионе днем 8 ноября в 12:00.

Василий Голубев отметил, что в комментариях жители области активно обменивались информацией о конкретном месте происшествия. По словам главы региона, уточнение о работе Вооруженных Сил РФ «интересно нашим недругам».

«Не пишите в сети подробности о работе ВС РФ! Не выкладываете фото и видео на эту тему! Все подобные комментарии у меня в канале будут по-прежнему удаляться, а пользователи — блокироваться»,— резюмировал губернатор.

Анастасия Назарова