В четырех населенных пунктах Таманского полуострова скоро появятся новый парк и спортивные площадки

В поселках Таманский и Прогресс, а также станице Тамань Темрюкского района началось строительство детских игровых площадок и парка семейного отдыха. Объекты благоустройства жители населенных пунктов выбрали голосованием на сайте «Твой голос, Тамань!» в мае-июне текущего года. Работы финансирует организатор проекта — компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань.

К настоящему моменту — за первую неделю работ — специалистами ОТЭКО и подрядных организаций на всех объектах проведён демонтаж старых качелей и другого инвентаря, геодезическая разметка участков и земляные работы с подготовкой основания детских площадок. Работы ведутся с применением спецтехники, при этом большое внимание уделяется зелёным насаждениям: в случае необходимости деревья и кустарники бережно пересаживаются силами администраций сельских поселений.

Разрабатывая проект парка семейного отдыха в Тамани, компания решила ещё и важный коммунальный вопрос: под участком проходит водопроводная труба длиной 195 погонных метров, которая со временем выработала свой ресурс, и в будущем могла бы причинить неудобства местным жителям. Чтобы этого избежать, ОТЭКО закупила необходимые материалы и вместе с РЭУ «Таманский групповой водопровод» заменит изношенные коммуникации на новые. На обустройство современного места для спорта и отдыха на пересечении улиц Ленина и Карла Либкнехта в Тамани компания выделяет более 20 млн руб.

«Помимо детских игровых площадок в Прогрессе и Таманском, большого парка для семейного отдыха с воркаут-зоной в Тамани, в работе ещё один проект — скейтплощадка в Волне,— делится планами директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака. — При поддержке муниципальных администраций ОТЭКО создаёт для жителей комфортную среду для отдыха и спортивных увлечений, помогает обновлять оборудование в школах и детских садах, развивает сферы здравоохранения и культуры».

ОТЭКО создала платформу «Твой голос, Тамань!» в 2022 г. для развития прямого диалога с жителями, заинтересованными в улучшении жизни на Таманском полуострове. Компания уже завершила 3 проекта благоустройства, победившие в народном голосовании на сайте: на 11 улицах Волны установлены энергосберегающие фонари, в Прогрессе и Таманском отреставрированы мемориал им. А.П. Мартыненко и спортивная площадка. Помимо сбора идей и голосования за проекты благоустройства, на ТвойГолосТамань.рф также обсуждаются и другие важные социальные инициативы.

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