Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Треть писем в электронных почтовых ящиках челябинцев оказалась спамом

Почтовые серверы «Яндекс 360» с начала этого года обработали более 448 млн входящих писем в Челябинске. Из них около 37% были отправлены в спам и заблокированы как потенциально опасные, сообщают в пресс-службе сервиса.

В этом году спамеры чаще всего обращаются к тематике рассылок онлайн-казино, розыгрышей призов, денежным выплатам от якобы банков и крупных компаний. В первом полугодии мошенники активно рассылали письма о возврате налогов, компенсации различных затрат и письма с PDF-вложениями с вредоносной ссылкой.

Кроме того, в последнее время более частыми стали спуфинг-атаки — письма, замаскированные под рассылки известных магазинов.

«У спуфинга могут быть разные цели, но самая простая — получить данные или деньги, — рассказывает руководитель группы разработки технологии “Спамооборона” Дмитрий Потапов. — Мошенники отправляют спуфинговое письмо, к примеру, от имени известного маркетплейса с новостью о скидках и приводят пользователя на поддельный сайт. На нем он может не заметить подмены и оставить или пароль от своего аккаунта, или оплатить что-то своей картой».

Для фильтрации спама в электронной почте используются сложные алгоритмы и машинное обучение. Анализируются адрес отправителя, текст письма вложения, ссылки — всего, как отмечают в «Яндексе», это несколько тысяч факторов. Чтобы обнаружить сходство текста со спамом, применяется модель на основе нейросетей.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...