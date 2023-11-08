Треть писем в электронных почтовых ящиках челябинцев оказалась спамом

Почтовые серверы «Яндекс 360» с начала этого года обработали более 448 млн входящих писем в Челябинске. Из них около 37% были отправлены в спам и заблокированы как потенциально опасные, сообщают в пресс-службе сервиса.

В этом году спамеры чаще всего обращаются к тематике рассылок онлайн-казино, розыгрышей призов, денежным выплатам от якобы банков и крупных компаний. В первом полугодии мошенники активно рассылали письма о возврате налогов, компенсации различных затрат и письма с PDF-вложениями с вредоносной ссылкой.

Кроме того, в последнее время более частыми стали спуфинг-атаки — письма, замаскированные под рассылки известных магазинов.

«У спуфинга могут быть разные цели, но самая простая — получить данные или деньги, — рассказывает руководитель группы разработки технологии “Спамооборона” Дмитрий Потапов. — Мошенники отправляют спуфинговое письмо, к примеру, от имени известного маркетплейса с новостью о скидках и приводят пользователя на поддельный сайт. На нем он может не заметить подмены и оставить или пароль от своего аккаунта, или оплатить что-то своей картой».

Для фильтрации спама в электронной почте используются сложные алгоритмы и машинное обучение. Анализируются адрес отправителя, текст письма вложения, ссылки — всего, как отмечают в «Яндексе», это несколько тысяч факторов. Чтобы обнаружить сходство текста со спамом, применяется модель на основе нейросетей.