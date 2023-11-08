В Сочи завели дело на пилота после столкновения самолета с пассажирским трапом

В Сочи из-за бесконтрольного движения и столкновения самолета с телескопическим пассажирским трапом в отношении пилота возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (по ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По версии следствия, в августе 2023 года после посадки в Сочи командир воздушного судна поставил его на стояночный тормоз. Когда к самолету еще не были установлены колодки и не подан трап, пилот снял его со стояночного тормоза и экипаж приступил к выполнению послеполетных процедур.

В итоге самолет начал бесконтрольное движение вперед. Воздушное судно столкнулось с телескопическим пассажирским трапом. В результате самолету и трапу были нанесены механические повреждения. Установленная экспертизой стоимость восстановления с учетом ремонта и замены поврежденных компонентов составила более 49 млн руб.

Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Татьяна Ручкина

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