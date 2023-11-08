«Молот» сохранил потенциальное лидерство в чемпионате КХЛ

Хоккеисты пермского «Молота» накануне в овертайме обыграли новокузнецкий «Металлург» и одержали 12-ю победу в турнире. Всего в активе подопечных Павла Зубова 12 «чистых» побед, дважды «молотобойцам» удавалось выиграть в овертайме и один раз по буллитам. Всего командой сыграно 23 матча и набрано 36 очков. У идущего на втором месте ХК «Югра» 37 очков, но проведено на две встречи больше. У тюменского «Рубина», находящегося на первом месте, 38 очков и 24 проведенных поединка. При этом «Молот» имеет в активе победы над «Рубином» и «Югрой». Таким образом, пермский хоккейный клуб сохранил за собой потенциальное лидерство в турнире, если учитывать потерянные очки.