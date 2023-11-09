Региональный центр компетенций Удмуртии прошел сертификацию

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда по Удмуртии прошел сертификацию Федерального центра компетенций, подтвердив свою компетентность в области бережливого производства, в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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Сертификация РЦК Удмуртии проводилась в два этапа — дистанционный и очный. На дистанционном этапе оценивались показатели национального проекта, охват предприятий, реализованные проекты и достигнутые целевые показатели по производительности труда. На очном этапе проверяется качество поддержки, оказываемой РЦК предприятиям-участникам. Эксперты в рамках сертификации посетили два предприятия: «Мебель», где РЦК Удмуртии реализует пилотный проект, и «Криотехника», на котором проект уже завершен.

«Первый день прохождения очного этапа — это оценка завершенного проекта на предприятии-участнике, выборочная оценка реализуемого проекта, оценка организации работ по обучению. На второй день идет оценка «Фабрики процессов», супервизия тренерского состава, организация работ по достижению целевых показателей регионального проекта в РЦК и подводятся итоги. Наши эксперты действительно профессионально и добросовестно реализуют все мероприятия нацпроекта в Удмуртии, что и подтверждает данная процедура»,— поделилась руководитель РЦК Удмуртии Татьяна Медведева.

В состав экспертной комиссии вошли представители Федерального центра компетенций, Минэкономразвития России, руководители Региональных центров компетенций других субъектов страны.

«Ежегодная сертификация РЦК введена Федеральным центром компетенций с 2020 года. Ее задача — оценить эффективность работы региональных команд с предприятиями, а также выявить и тиражировать лучшие практики из регионов для повышения качества реализации проектов в сфере производительности труда. Четвертый год подряд мы подтверждаем, что Региональный центр компетенций в сфере производительности труда по Удмуртской Республике обладает всеми необходимыми ресурсами, а уровень квалификации специалистов позволяет нам качественно осуществлять адресную поддержку компаний и эффективно реализовывать проекты по бережливому производству на предприятиях республики. Результаты нашей работы выражаются в производственных результатах компаний, с которыми мы работаем – в снижении затрат, улучшении логистики, увеличении качества и объемов выпускаемой продукции. Всё это ощутимые экономические показатели, которые влияют на эффективность и стабильность работы предприятий»,— прокомментировал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Отметим, что согласно рейтингу, РЦК Удмуртии, начиная с 2019 года, остается в числе лидеров в стране по эффективности работы. На сегодняшний день участниками нацпроекта являются 84 предприятия республики, 39 из них выбрали экспертную поддержку РЦК, проведено 254 Фабрики процессов, обучено более 3050 сотрудников предприятий, реализовано 100 потоков на предприятиях региона.