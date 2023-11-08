Траты на коммунальные услуги в Удмуртии выросли до 19,9 млрд рублей в 2023 году

В Удмуртии по итогу января-сентября 2023 года топ платных услуг возглавили коммунальные. Всего жители потратили на них 19,9 млрд руб., что на 1,5% больше показателя за прошлый год. Об этом сообщает Удмуртстат. На второй строчке оказались транспортные услуги — 9,9 млрд руб., рост — 5,7%. Замыкают рейтинг медицинские услуги — 8,7 млрд руб. (4,4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего жителям региона было оказано платных услуг на 76,7 млрд руб. (рост — 3,7%). В расчете на одного жителя показатель составляет 53,2 тыс. руб.