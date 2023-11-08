Тамбовские сахарные заводы планируют переработать 4,5 млн т свеклы в 2023 году

До конца 2023 года сахарные заводы в Тамбовской области планируют переработать более 4,5 млн т свеклы нового урожая и произвести 600 тыс. т сахара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там добавили, что плановое производство сахара должно увеличиться по сравнению с показателем 2022-го в 512 тыс. т.

За январь-октябрь этого года в Тамбовской области произвели 375 тыс. т сахара, что на 58 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в облправительстве. Отмечается, что «сахаристость сахарной свеклы выше, чем год назад».

По данным облправительства, в регионе работают пять сахарных заводов, которые ежедневно перерабатывают около 30 тыс. т сахарной свеклы. Совокупная мощность предприятий составляет 4,5-4,8 тыс. т сахара в сутки.

«Область производит в 20 раз больше данной продукции, чем необходимо на внутреннем рынке. Это позволяет не только обеспечивать потребности соседних регионов, но и наращивать экспорт»,— отметила руководитель областного минсельхоза, замглавы региона Алена Сытова.

Почему может обанкротиться заметная на региональном рынке «Тамбовская сахарная компания» — в материале «Ъ-Черноземье»

Егор Якимов

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