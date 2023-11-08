Совет федерации вручил Мечи Победы Мариуполю и Мелитополю

В Совете федерации прошла торжественная церемония вручения Мечей Победы городам воинской славы Мариуполю и Мелитополю. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, которая приняла участие в мероприятии, отметила, что оба города «на протяжении веков были неотъемлемой частью России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мариуполь и Мелитополь — исконно российские города, которые на протяжении веков были неотъемлемой частью нашей страны и оказали заметное влияние на ход многих исторических событий, в том числе и в годы Великой Отечественной войны»,— сказала госпожа Матвиенко (цитата по сайту Совфеда).

По словам председателя верхней палаты парламента, в настоящее время Мариуполь и Мелитополь «снова показали характер». «Жители проявили стойкость и сделали твердый выбор, связав будущее со своей настоящей Родиной — с Россией»,— добавила она.

В церемонии также приняли участие первые заместители председателя Совфеда Андрей Турчак и Андрей Яцкин, заместитель председателя Совфеда Юрий Воробьев, статс-секретарь—замминистра обороны Николай Панков, глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Мелитополь и Мариуполь были присоединены Россией в сентябре 2022 года в составе Запорожской области и ДНР соответственно. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении Мелитополю и Мариуполю звания «Город воинской славы» «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».