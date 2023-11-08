«Поверить в победу аутсайдеров сложно»

После четвертого тура сразу два клуба — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе F все запуталось окончательно. Дортмундская «Боруссия» обыграла дома «Ньюкасл» 2:0 и занимает в турнирной таблице первое место. Вторая строчка у ПСЖ. Париж уступил на выезде «Милану» 1:2. Но первое место от последнего здесь отделяют всего три очка. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

ПСЖ даже в Милане, с точки зрения букмекеров, был фаворитом. Но какая бы это была «группа смерти», если бы неожиданности случались только в первых турах? К тому же для «Милана» это был матч-спасение. Реальные шансы на play-off итальянской команде давала только победа. Так что с настроем у хозяев все было в порядке. Их не смутил даже гол Милана Шкриньяра на 9-й минуте, после которого Париж повел 1:0. Уже через три минуты Рафаэл Леан сравнял счет, забив нереальный гол в падении через себя.

А когда после перерыва Оливье Жиру вывел «Милан» вперед, «Пари Сен-Жермен», словно раненый зверь, бросился в атаку. Под занавес встречи «Милану» приходилось просто выносить мяч подальше от своих ворот, но забить парижане так и не смогли. И все же ПСЖ остается фаворитом группы F. Что же касается двух поражений, то их вполне можно объяснить, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Посмотрите, сколько времени работает тот же Пеп Гвардиола в "Манчестер Сити", и не все сразу получилось. Если бы дали любому тренеру столько поработать в "Пари Сен-Жермене", возможно, результат был бы другой».

Те, кто в итоге заключил пари в «Лиге Ставок» на победу «Милана» с коэффициентом 3,25, взяли свое. Но стоит сказать, что их было только 15%. Также немногие брали гол Леана за 3,55 и Жиру за 2,85. А вот популярная ставка на гол Килиана Мбаппе за 2,15 не зашла. На французского нападающего в «Лиге Ставок» была целая линия, но звездный игрок надежд не оправдал.

В этот день много забивали другие. Дубль сделал Эрлинг Холанн, его «Манчестер Сити» обыграл швейцарский «Янг Бойз» 3:0. Самый результативный матч был сыгран в Мадриде, где «Атлетико» вынес «Селтик» 6:0. Среди громких неожиданностей можно отметить победу «Шахтера» над «Барселоной» 1:0. Коэффициент на такой исход в «Лиге Ставок» составлял ровно 10, так что оптимисты, коих, естественно, было немного, сорвали куш.

Сегодня нас ждет еще восемь матчей Лиги чемпионов, причем в каждой игре есть ярко выраженный фаворит и аутсайдер. Но в некоторых встречах все может пойти не по плану. Например, в группе A, где сойдутся «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». В «Лиге Ставок» взять победу гостей можно за 1,72, а хозяев аж за 4,5. Но все-таки в Дании сегодня возможны варианты, считает футбольный аналитик Константин Клещев:

«На бумаге, конечно, "Манчестер Юнайтед" фаворит. Но играют в гостях, у "Копенгагена" есть ничья 2:2 с "Галатасараем", то есть команда в принципе обладает средствами для того, чтобы добиваться результата. Пусть эти средства не очень обширны, ограничены, но для сегодняшнего "Манчестер Юнайтед", играющего на выезде, их вполне может хватить».

В остальных встречах поверить в победу аутсайдеров сложно. Хотя есть клубы, которым просто нельзя проигрывать. «Бенфика» пока не набрала в Лиге чемпионов ни одного очка и, если сегодня вновь уступит в Сан-Себастьяне клубу «Реал Сосьедад», то может остаться не только без Лиги чемпионов, но и вообще без еврокубков. Но букмекеры в «Бенфику» не верят. Коэффициент на победу португальской команды в «Лиге Ставок» составляет почти 5, а успех хозяев идет за 1,77. В этом матче на поле может появиться россиянин Арсен Захарян — он попал в заявку басков.

Сегодня матч «Реал Сосьедад»—«Бенфика» в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», встреча начнется в 20:45. А затем можно будет увидеть игру «Бавария»—«Галатасарай», которая стартует в 23:00. С фаворитом здесь также все ясно. И открытым остается вопрос: сколько голов «Бавария» забьет турецкой команде? Стоит сказать, что в этот раз «Лига Ставок» предлагает эксклюзивную линию для главного бомбардира «Баварии» Гарри Кейна.