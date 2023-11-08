Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Поверить в победу аутсайдеров сложно»

Владимир Осипов — о первых итогах четвертого тура ЛЧ

После четвертого тура сразу два клуба — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В группе F все запуталось окончательно. Дортмундская «Боруссия» обыграла дома «Ньюкасл» 2:0 и занимает в турнирной таблице первое место. Вторая строчка у ПСЖ. Париж уступил на выезде «Милану» 1:2. Но первое место от последнего здесь отделяют всего три очка. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

ПСЖ даже в Милане, с точки зрения букмекеров, был фаворитом. Но какая бы это была «группа смерти», если бы неожиданности случались только в первых турах? К тому же для «Милана» это был матч-спасение. Реальные шансы на play-off итальянской команде давала только победа. Так что с настроем у хозяев все было в порядке. Их не смутил даже гол Милана Шкриньяра на 9-й минуте, после которого Париж повел 1:0. Уже через три минуты Рафаэл Леан сравнял счет, забив нереальный гол в падении через себя.

Грандам надавали по кубкам

Грандам надавали по кубкам

А когда после перерыва Оливье Жиру вывел «Милан» вперед, «Пари Сен-Жермен», словно раненый зверь, бросился в атаку. Под занавес встречи «Милану» приходилось просто выносить мяч подальше от своих ворот, но забить парижане так и не смогли. И все же ПСЖ остается фаворитом группы F. Что же касается двух поражений, то их вполне можно объяснить, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Посмотрите, сколько времени работает тот же Пеп Гвардиола в "Манчестер Сити", и не все сразу получилось. Если бы дали любому тренеру столько поработать в "Пари Сен-Жермене", возможно, результат был бы другой».

Те, кто в итоге заключил пари в «Лиге Ставок» на победу «Милана» с коэффициентом 3,25, взяли свое. Но стоит сказать, что их было только 15%. Также немногие брали гол Леана за 3,55 и Жиру за 2,85. А вот популярная ставка на гол Килиана Мбаппе за 2,15 не зашла. На французского нападающего в «Лиге Ставок» была целая линия, но звездный игрок надежд не оправдал.

В этот день много забивали другие. Дубль сделал Эрлинг Холанн, его «Манчестер Сити» обыграл швейцарский «Янг Бойз» 3:0. Самый результативный матч был сыгран в Мадриде, где «Атлетико» вынес «Селтик» 6:0. Среди громких неожиданностей можно отметить победу «Шахтера» над «Барселоной» 1:0. Коэффициент на такой исход в «Лиге Ставок» составлял ровно 10, так что оптимисты, коих, естественно, было немного, сорвали куш.

«Барселоне» предъявили гамбургский счет

Сегодня нас ждет еще восемь матчей Лиги чемпионов, причем в каждой игре есть ярко выраженный фаворит и аутсайдер. Но в некоторых встречах все может пойти не по плану. Например, в группе A, где сойдутся «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед». В «Лиге Ставок» взять победу гостей можно за 1,72, а хозяев аж за 4,5. Но все-таки в Дании сегодня возможны варианты, считает футбольный аналитик Константин Клещев:

«На бумаге, конечно, "Манчестер Юнайтед" фаворит. Но играют в гостях, у "Копенгагена" есть ничья 2:2 с "Галатасараем", то есть команда в принципе обладает средствами для того, чтобы добиваться результата. Пусть эти средства не очень обширны, ограничены, но для сегодняшнего "Манчестер Юнайтед", играющего на выезде, их вполне может хватить».

В остальных встречах поверить в победу аутсайдеров сложно. Хотя есть клубы, которым просто нельзя проигрывать. «Бенфика» пока не набрала в Лиге чемпионов ни одного очка и, если сегодня вновь уступит в Сан-Себастьяне клубу «Реал Сосьедад», то может остаться не только без Лиги чемпионов, но и вообще без еврокубков. Но букмекеры в «Бенфику» не верят. Коэффициент на победу португальской команды в «Лиге Ставок» составляет почти 5, а успех хозяев идет за 1,77. В этом матче на поле может появиться россиянин Арсен Захарян — он попал в заявку басков.

Как ПСЖ возглавил свою группу в Лиге чемпионов

Сегодня матч «Реал Сосьедад»—«Бенфика» в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», встреча начнется в 20:45. А затем можно будет увидеть игру «Бавария»—«Галатасарай», которая стартует в 23:00. С фаворитом здесь также все ясно. И открытым остается вопрос: сколько голов «Бавария» забьет турецкой команде? Стоит сказать, что в этот раз «Лига Ставок» предлагает эксклюзивную линию для главного бомбардира «Баварии» Гарри Кейна.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...