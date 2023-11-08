СК проводит проверку после обнаружения останков человека на Ржевской площади

Сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела человека в Красногвардейском районе города.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, накануне, 7 ноября, при производстве работ в ливневом колодце близ одного из домов по Ржевской площади в воде под бытовым мусором были обнаружены человеческие останки.

В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи пытаются установить причины смерти и давность ее наступления, а также проводят мероприятия, направленные на установление личности погибшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.

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