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Дело о травмировании рабочего во время строительства школы в Казани дошло до суда

В Казани горсуд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело по факту травмирования рабочего в ходе строительства школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в августе 2023 года в ЖК «Салават купере». Мужчина, как полагает следствие, упал со строительных лесов в ходе монтажа облицовки фасада здания. В результате он получил тяжёлые травмы.

Следствие считает, что виновно в произошедшем руководство подрядной компании, которое не обеспечило соблюдение правил безопасности в ходе строительных работ.

Под суд пойдет 33-летний руководитель предприятия. Вину он полностью признал.

"Ъ-Казань"

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