Дело о травмировании рабочего во время строительства школы в Казани дошло до суда

В Казани горсуд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело по факту травмирования рабочего в ходе строительства школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в августе 2023 года в ЖК «Салават купере». Мужчина, как полагает следствие, упал со строительных лесов в ходе монтажа облицовки фасада здания. В результате он получил тяжёлые травмы.

Следствие считает, что виновно в произошедшем руководство подрядной компании, которое не обеспечило соблюдение правил безопасности в ходе строительных работ.

Под суд пойдет 33-летний руководитель предприятия. Вину он полностью признал.

"Ъ-Казань"