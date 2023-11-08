Ремонт дороги по улице Социалистической в Чалтыре завершат в ноябре

«ДРСУ-Дон» планирует завершить ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистической в селе Чалтырь к декабрю текущего года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Подрядчик приступил к работам на участке автодороги от от ул. Ростовской до границы села Чалтырь в июле 2023 года.

Сегодня готовность объекта составляет 92%. Дорожники обновили покрытие на участке протяженностью 1,8 км, заменили остановочные комплексы, отремонтировали водопропускную трубу и тротуары, а также обустроили въезды в частные дворы. У дороги остановлено ограждение, а на асфальт нанесена разметка.

Анастасия Назарова