Ремонт дороги по улице Социалистической в Чалтыре завершат в ноябре
«ДРСУ-Дон» планирует завершить ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистической в селе Чалтырь к декабрю текущего года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
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Подрядчик приступил к работам на участке автодороги от от ул. Ростовской до границы села Чалтырь в июле 2023 года.
Сегодня готовность объекта составляет 92%. Дорожники обновили покрытие на участке протяженностью 1,8 км, заменили остановочные комплексы, отремонтировали водопропускную трубу и тротуары, а также обустроили въезды в частные дворы. У дороги остановлено ограждение, а на асфальт нанесена разметка.