В Челябинской области заболеваемость COVID-19 выросла на 66%

Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области выросла на 66% за неделю. Всего с 30 октября по 5 ноября было зарегистрировано 784 лабораторно подтвержденных случаев, неделей ранее – 471, сообщает региональное управление Росприроднадзора.

Подавляющее большинство новых пациентов – более 93% – взрослые. Рост заболеваемости на прошедшей неделе отмечался по всем возрастным группам кроме детей в возрасте 7-17 лет.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 418 204 случаев новой коронавирусной инфекции.

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