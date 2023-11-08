В Челябинской области заболеваемость COVID-19 выросла на 66%
Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области выросла на 66% за неделю. Всего с 30 октября по 5 ноября было зарегистрировано 784 лабораторно подтвержденных случаев, неделей ранее – 471, сообщает региональное управление Росприроднадзора.
Подавляющее большинство новых пациентов – более 93% – взрослые. Рост заболеваемости на прошедшей неделе отмечался по всем возрастным группам кроме детей в возрасте 7-17 лет.
Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 418 204 случаев новой коронавирусной инфекции.