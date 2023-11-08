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обновлено 11:44

Эксплуатацию аттракционов в районе Удмуртии прекратили из-за угрозы жизни

В Воткинском районе Удмуртии после вмешательства прокуратуры прекратили эксплуатацию аттракционов, срок службы которых прошел. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, их эксплуатировали без проведения оценки остаточного ресурса, а также регистрации в инспекции Гостехнадзора республики и ежегодного технического освидетельствования.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В отношении директора организации вынесли представление, а также возбудили административное дело по факту нарушения исполнителем требований технических регламентов, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью (ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ). Ему назначили штраф в размере 20 тыс. руб.

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