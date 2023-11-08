В МВД завершили проверку в отношении релоканта и сына самарского чиновника

Как стало известно «Ъ-Волга», комиссия МВД завершила проверку в отношении релоканта и сына врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Результаты отправлены в Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России обращение с просьбой предоставить данные о релокантах, которые могут быть причастны к финансированию вооруженных сил Украины (ВСУ). В перечень попал и сын председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов.

Сын Виктора Кудряшова с 2021 года и до недавних пор проживал в Грузии, откуда писал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) посты, осуждающие Владимира Путина, СВО и Рамзана Кадырова. После возвращения в Россию Юрий Кудряшов написал в VK, что на него повлияли кадры, которые показывались на грузинском телевидении и от которых «холодок шел по спине», и «критическое мышление в этот момент не работало». Публиковать посты с критикой президента России Владимира Путина Юрий Кудряшов начал задолго до начала спецоперации.

Евгений Чернов