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Природный «Метрополь»

ГК «Развитие» строит дом рядом с Центральным парком Воронежа

Воронежская группа компаний «Развитие» возводит новый жилой комплекс. Клубный дом «Метрополь» расположен на улице Березовая роща рядом с Центральным парком и грамотно впишется в окружающую природу.

Фото: ГК «Развитие»

Группа компаний «Развитие» строит клубный дом «Метрополь» в Воронеже в нескольких минутах ходьбы от Центрального парка. Девелопер планирует возвести здание переменной этажностью от 12 до 25 этажей в течение 2х лет. Переменная высотность позволит впустить во двор и квартиры больше солнечного света.

Двор оставлен для прогулок: для жителей «Метрополя» запланировано 106 мест подземного паркинга, а для их гостей зоны паркинга будут оборудованы по периметру дома и их количество составит более 80 мест. Так же дворовое пространство будет оснащено детскими площадками с зонами по возрастам и другими пространствами для отдыха на свежем воздухе. Для сохранения уютной атмосферы в любое время года в благоустройстве дворового пространства будут использованы вечнозеленые растения.

В архитектуре «Метрополя» воплотится идея взаимодействия города и природы. На это будут работать лаконичные фасады и концептуальная ночная подсветка.

Не менее тщательно «Развитие» подошло и к дизайну интерьеров. Вестибюли будут сделаны без ступеней и расположены на уровне земли. Они запроектированы светлыми и прозрачными: так можно видеть, что происходит внутри и снаружи подъезда. В оформлении лифтовых холлов будут применены натуральные материалы и спокойные цвета.

Для клубного дома разработано более 30 видов планировок, от небольших студий до трехкомнатных квартир с двумя спальнями. При этом везде предусмотрены гардеробные зоны, а в вариантах с несколькими спальнями запроектированы по два санузла. А прекрасное расположение клубного дома подарит жителям уникальные видовые характеристики, ведь из каждой квартиры будут открываться фантастические виды: рассветы и закаты, вид на водную гладь водохранилища, зелень парка.

Само расположение «Метрополя» позволит в полной мере насладиться жизнью одновременно в центре Воронежа и на природе. Но для большего комфорта жителей на первых этажах дома откроются магазины, кафе и различные сервисы.

Все это поддерживает главную идею клубного дома: баланс между городом и природой.

Застройщик: ООО СЗ ТКФ Строитель. Проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф

www.grad1.ru

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