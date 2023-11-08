На Нововоронежской АЭС выбрали лучший научно-технический доклад молодого сотрудника

На Нововоронежской АЭС прошел отборочный этап ежегодного отраслевого конкурса на лучший научно-технический доклад среди молодых специалистов и работников до 35 лет.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В конкурсе участвовали сотрудники таких подразделений, как турбинный и реакторный цеха энергоблока №6, цех тепловой автоматики и измерений, электрический цех, отдел технической диагностики.

Жюри оценивало каждый доклад по семи критериям. Победителя определили по сумме баллов от всех членов комиссии. Лидером научной гонки с результатом 339 баллов стал оператор реакторного отделения Виктор Росновский. На втором месте расположился начальник смены блока службы технологического управления четвертой очереди Константин Мысин. На третьем – оператор реакторного отделения Даниил Тулинов.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«Радует то, что на конкурсе такое широкое представительство производственных цехов, как и возрастов. Несмотря на то что некоторым из вас сегодня не удалось добиться желаемого результата в виде высоких баллов, призываю не опускать руки. Пусть это станет вашей мотивацией, чтобы еще больше углубиться в научные исследования, продолжить искать пути решения производственных задач. Не останавливайтесь на достигнутом», - подытожил на церемонии награждения председатель экспертной комиссии, заместитель главного инженера по эксплуатации четвертой очереди Игорь Гусев.

Доклад Виктора Росновского посвящен возможности применения гидравлических диодов «Клапан Тесла» в системах АЭС с реакторами типа ВВЭР-1200 для повышения надежности и экономичности АЭС. В прошлом году он стал победителем в номинации «Лучший производственно-технический доклад» среди студенческих работ.

Цель конкурса – привлечение молодых сотрудников к разработке новых производственных проектов, вовлечение в научную и интеллектуальную деятельность, увеличение мотивации к повышению квалификации.