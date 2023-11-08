Bayer может разделиться на две компании

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Германский химический концерн Bayer AG рассматривает варианты дробления своего бизнеса, так как недоволен нынешними финансовыми показателями. Об этом в ходе презентации результатов третьего квартала сообщил генеральный директор концерна Билл Андерсон.

«Мы недовольны результатами этого года. Выручка — почти €50 млрд, но нулевой приток свободных денежных средств — просто неприемлемо,— приводятся в заявлении компании слова господина Андерсона.— Мы изменим Bayer так, чтобы сосредоточиться только на том, что является главным для нас, и избавимся от всего остального».

По словам господина Андерсона, группа экспертов компании сейчас рассматривает различные варианты реструктуризации Bayer. Среди них есть варианты выделения в отдельную компанию либо производства товаров для здоровья, либо сельскохозяйственных удобрений. При этом компания может сохранить структуру с тремя подразделениями, просто избавившись от непрофильных активов. А вот вариант с дроблением Bayer на три независимых друг от друга компании руководством был отвергнут. Кроме того, Bayer совершенно точно избавится от лишних «слоев менеджмента и координации». Детали относительно будущего компании руководство обещает представить в марте 2024 года, когда будет опубликован годовой финансовый отчет.

Третий квартал года Bayer завершил с чистым убытком €4,57 млрд против прибыли €546 млн в прошлом году, следует из финансового отчета компании. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), скорректированная с учетом единовременных выплат, упала на 31,3%, до €1,685 млрд. Аналитики прогнозировали, что EBITDA компании по итогам квартала составит €1,72 млрд. Столь значительное падение прибыли вызвано переоценкой активов на фоне повышения процентных ставок. В результате в третьем квартале неденежные активы сельскохозяйственного подразделения были понижены в оценочной стоимости на €3,95 млрд.

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Кирилл Сарханянц