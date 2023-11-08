Из аэропорта Уфы будут софинансировать 13 межрегиональных маршрутов

Согласно приказу Росавиации, 13 межрегиональных маршрутов из уфимского аэропорта будут софинансироваться из федерального и региональных бюджетов в 2024 году, сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы в Астрахань, Волгоград, Грозный, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Омск будут софинансироваться федеральным центром, Башкирией и регионами, принимающими рейсы.

Полеты из Уфы в Надым, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Салехард, Саратов и Ханты-Мансийск будут субсидироваться из бюджетов других регионов, отмечается в сообщении.

В текущем году из Уфы софинансируют 18 маршрутов, в том числе 11 — из бюджета республики, семь — из бюджетов других регионов.

Из числа субсидируемых маршрутов исключены полеты в Махачкалу, Пермь, Нижний Новгород, Самару, Тюмень, Минеральные Воды, Челябинск и Новосибирск. В список добавили Саратов, Кемерово и Новокузнецк.

Майя Иванова

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