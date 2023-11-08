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В Ростове 9 ноября пройдут отключения воды на Чкаловском и Темернике

АО «Ростовводоканал» 9 ноября с 09:00 до 24:00 прервет холодное водоснабжение в микрорайонах Чкаловский и Темерник, а также в ряде СНТ. Об этом предупреждает пресс-служба ресурсоснабжающего предприятия.

Холодной воды не будет в границах ул. Вятской, пер. Днепровского, ул. Ректорной, пер. 3-й Кристального. Также водоснабжение будет отсутствовать в СНТ «Урожай», «Импульс», «Энергия», «Восход», «Геолог», «Труд», «Салют», «За дружбу», «Звезда», «Железнодорожник», микрорайоне Темерник.

Причиной прерывания водоснабжения является переподключение оборудования на ул. Воробьиной.

Анастасия Назарова

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