В Сочи директор охранной фирмы оштрафован за недоплату налогов на 65 млн рублей

Вступил в силу приговор Хостинского райсуда Сочи, который признал директора частной охранной организации «Витязь» Сергея Ледовского виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорил его к штрафу в сумме 200 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Суд взыскал с господина Ледовского в пользу государства 65 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного преступлением.

Противоправную деятельность директора компании «Витязь» выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что Сергей Ледовской разработал схему дробления бизнеса, то есть формального разделения деятельности взаимозависимых организаций, которыми он фактически руководил. Схема применялась с 2017 по 2020 год с целью уклонения от уплаты НДС.

В ходе следствия и суда Сергей Ледовской вину не признал, от дачи показаний отказался. Защита подсудимого обжаловала приговор в Краснодарском краевом суде, который не нашел оснований для отмены судебного акта.

Анна Перова, Краснодар