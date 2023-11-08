Антон Чураков стал новым прокурором Ново-Савиновского района Казани

Старший советник юстиции Антон Чураков назначен новым прокурором Ново-Савиновского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый прокурор Ново-Савиновского района Казани Антон Чураков

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана Новый прокурор Ново-Савиновского района Казани Антон Чураков

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

На своем посту господин Чураков сменил Сергея Брынзу, который ушел в отставку по выслуге лет. Вновь назначенный прокурор был представлен сегодня, 8 ноября, коллективу надзорного ведомства.

Господин Чураков родился в Казани в 1983 году. В 2005-м он окончил КГУ. С 2005 по 2008 год он работал на разных постах в главном управлении федеральной службы судебных приставов по Татарстану. Работать в органах прокуратуры он начал в 2010 году с должности помощника прокурора Татарстана по взаимодействию с представительными и исполнительными органами республики. С 2015 по 2016 год он был зампрокурора в Зеленодольске, с 2016 по 2021-й — прокурором Менделеевского района, а с 2021-го занимал аналогичную должность в Кукморском районе.

"Ъ-Казань"